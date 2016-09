Schweiz 2 15:40 bis 16:35 Krimiserie SOKO Leipzig Flucht aus Santo Domingo (1) D 2006 2016-10-01 05:20 Stereo Merken Die Reise nach Santo Domingo hatten sich Hajo Trautzschke und Jan Maybach eigentlich anders vorgestellt. In der Dominikanischen Republik will Jan die Patenschaft für den Knaben Elian übernehmen und damit ein Vermächtnis seines verstorbenen Kollegen Miguel erfüllen. Zudem will er auch ein wenig ausspannen nach den letzten harten Wochen. Doch aus dem geplanten Urlaub unter karibischer Sonne wird schnell ein Horrortrip. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Kriminalhauptkommissar Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Kriminaloberkommissar Jan Maybach) Melanie Marschke (Kriminaloberkommissarin Ina Zimmermann) Tyron Ricketts (Kriminalkommissar Patrick Diego Grimm) Caroline Scholze (Leni Trautzschke) Maja Maranow (Ramona Bäumler) Helmut Zierl (Georg Bäumler) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Frank Koopmann, Roland Heep Kamera: Christian Paschmann, Tobias Schmidt Musik: Andreas Hoge, Georg Kleinebreil