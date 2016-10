Schweiz 2 16:45 bis 17:35 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 106 Im Schatten des Adlers D 2007 Stereo Merken Auf einem Feldweg in der Nähe der tschechischen Stadt Bodenbach wurde der deutsche Anwalt Dr. Jürgen Lippold tot aufgefunden. Er wurde offenbar von einem Auto überfahren. Die tschechische Polizei bittet die SOKO Leipzig um Amtshilfe in diesem Fall. Jan Maybach und Hajo Trautzschke übernehmen die Ermittlungen und finden heraus, dass Dr. Lippold bei den Bauern der Gegend nicht gern gesehen war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Tyron Ricketts (Patrick Grimm) Werner Prinz (Hermann von Schwarzenberg) Peter Stock (Dr. Jürgen Lippold) Marie Anne Fliegel (Uta von Schwarzenberg) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Matthias Weidemann Kamera: Constantin Kesting Musik: Andreas Hoge, Georg Kleinebreil