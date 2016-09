Sky Sport 2 16:00 bis 18:45 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FC Red Bull Salzburg - FK Austria Wien, 8. Runde Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Verfolgerduell der beiden Europa-League-Starter: Salzburg fordert die Austria im Top-Spiel. Beide Klubs feierten nach der Länderspielpause souveräne Siege. Die Austria gewann 4:1 gegen den WAC. "Die erste Hälfte war der Schlüssel zum Erfolg", fand Doppeltorschütze Alexander Grünwald, "wir haben die Chancen eiskalt genutzt, den Ball sehr gut laufen lassen und den WAC nicht ins Spiel kommen lassen. Jeder Sieg gibt Selbstvertrauen." Mit diesem Selbstvertrauen will der Tabellenvierte auch beim Meister in Salzburg punkten. Der fegte zuletzt die Admira mit 4:0 aus dem eigenen Stadion. "Es war eine gute Leistung", sagte RBS-Coach Oscar Garcia, "aber wir lassen zu viele Ge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie