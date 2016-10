NDR 16:00 bis 17:35 Reportage Der Kramermarkt in Oldenburg Großer Festumzug durch die Innenstadt D 2016 Stereo Live 16:9 Live TV Merken Der 409. Kramermarkt in Oldenburg wird offiziell am 1. Oktober mit dem Kramermarkt-Umzug eröffnet. Bis zum 9. Oktober findet auf dem Festgelände rund um die Weser-Ems-Hallen eines der größten Volksfeste in Deutschland statt, zu dem mehr als 1,5 Millionen Besucher erwartet werden. Ursprünglich wurde mit dem Kramermarkt das Ende der Erntezeit und der Beginn des Handels mit den Erträgen gefeiert. Graf Anton Günther von Oldenburg gilt als Begründer des Marktes. Noch heute reitet beim großen Festmarktumzug zur Erinnerung an diese geschichtsträchtige Figur ein Darsteller in historischem Kostüm voran. Das NDR Fernsehen zeigt den Festumzug, der wie in jedem Jahr am Staatstheater startet und quer durch Oldenburg zum Festplatz an den Weser-Ems-Hallen geht. Kommentiert wird dieses Ereignis von den NDR Moderatoren Sabine Steuernagel und Matthias Schuch. NDR Reporterin Britta von Lucke ist mitten im Festumzug dabei und freut sich auf Interviews mit den vielen Oldenburger Vereinen und Gruppen, die den Zug auch 2016 gestalten. Ob Sportverein, Tanzschule, Kindergarten, Musikgruppe oder Schulklasse, alle haben wochenlang für diese Veranstaltung geprobt und zeigen ein unterhaltsames, spannendes Programm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sabine Steuernagel, Matthias Schuch Originaltitel: Der Kramermarkt in Oldenburg