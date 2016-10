Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton musikprotokoll 2016. Alles was klingen kann, klingt. Der Multinstrumentalist L'Ocelle Mare Merken Die Mundharmonika ist angeschnallt, das Banjo in den Händen. Den Rhythmus gibt ein auf dem Boden zwischen den Schuhen des Musikers tickendes mechanisches Metronom an. Während das Publikum noch über die eben gehörten repetitiven Banjo-Blues-Harp-Akkordandeutungen sinniert, ist der französische Musiker Thomas Bonvalet alias L'Ocelle Mare in seinem Solo längst woanders. Inzwischen bedient er in seinem spannenden und gewitzten Improvisationsexkurs umgestimmte Gabeln, eine Concertina, eine Ukulele und getrocknete Mohnblumen. Aber auch seinen Körper wirft er ins Spiel, klatschend, stampfend, atmend. Ein Solo des als so exzentrisch wie erfinderisch und genial wahnsinnig beschriebenen L'Ocelle Mare kann vieles sein: soundtüftelnd, rhythmusintensiv, sinnlich, witzig. Sein Konzert beim am 29.9. beim musikprotokoll 2016 war jedenfalls ein Erlebnis. In Google-Kalender eintragen