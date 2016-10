Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges Im Gespräch "Die grausliche Mischluft ist eine wienerische Spezialität" Merken Er, so schrieb die Literaturkritikerin Sigrid Löffler, habe das Wiener Burgtheater "zu einem der bestgeführten Theater des deutschsprachigen Raums gemacht, ästhetisch geöffnet und in den europäischen Theaterbetrieb eingeklinkt". Hans Joachim Benning, der 1934 in Magdeburg zur Welt kam und seit 1956 fast durchgängig in Wien lebt, absolvierte das Max-Reinhardt-Seminar und war jahrzehntelang Mitglied des Burgtheater-Ensembles. 1975 wurde der Vertrauensmann der mitbestimmenden Ensemble-Vertretung zum Nachfolger von Direktor Gerhard Klingenberg berufen und leitete das Burgtheater von 1976 bis 1986. Heftige Kritik von konservativer Seite erntete er für sein Engagement für osteuropäische Schriftsteller, deren Stücke er an die Burg brachte, sowie für die Wahl der Gastregisseure. Sein Ensemble hingegen liebte seinen Direktor. Benning war von 1989 bis 1992 Direktor des Zürcher Schauspielhauses und inszenierte bis in die späten 1990er Jahre an verschiedensten deutschsprachigen Theatern. Von 1993 bis 2003 lehrte er am Max Reinhardt Seminar. Im Gespräch mit Renata Schmidtkunz erinnert er sich an dieses volle Theaterleben, an die durch Wien wabernde "grausliche Mischluft" und die Kraft des Spiels. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renata Schmidtkunz Gäste: Gäste: Achim Benning (Schauspieler, Theaterregisseur, Burgtheater-Direktor)

