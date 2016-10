Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Stimmen hören Neues von einem vergessenen Spätest-Romantiker: Marlis Petersen, Klaus Florian Vogt, Michael Volle singen Walter Braunfels Merken Die Lebensgeschichte von Walter Braunfels (1882 - 1954) ist mittlerweile in Umrissen bekannt: in den 1910er-/'20er-Jahren vielgespielter deutscher Opernkomponist, nach dem 1. Weltkrieg Zuwendung zum Katholizismus in Ton und Wort, ab 1933 persona non grata, "innere Emigration". Exakt die Biographie, die künstlerische Ausrichtung, die nach 1945 fürs Vergessen-Werden sorgte. Aus dieser Vergessenheit wurde zuerst die Aristophanes-Oper "Die Vögel" wieder hervorgeholt, mit ihren sehrenden Melodien und orchestralen Farbenspielen - manchmal wie Richard Strauss, manchmal wie Schönbergs "Gurre-Lieder". Spröderes wie "Verkündigung" (nach Paul Claudel) und eine Jeanne-d'Arc-Oper folgten. Jetzt ist wieder ein Schub "neuer" Walter Braunfels da: in Form von Orchestergesängen und Klavierliedern, in Form von "Te Deum" und "Großer Messe". In Google-Kalender eintragen Moderation: Chris Tina Tengel