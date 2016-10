Österreich 1 10:05 bis 11:35 Musik Konzert am Vormittag Alte Musik im Konzert Merken <bk>Jean-Philippe Rameau: Auszüge aus "Les Fêtes d'Hébé", "Zoroastre", "Les Boréades", "Les Indes Galantes", "Platée", Six Concerts u.a. (Robin Johannsen, Sopran; MusicAeterna, Leitung: Teodor Currentzis) In Google-Kalender eintragen Moderation: Bernhard Trebuch

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 224 Min. Nachtcafé

Talkshow

3sat 10:15 bis 11:45

Seit 83 Min. Snooker

Sport

Eurosport 10:30 bis 12:00

Seit 68 Min. Der Jahrhundertprozess

Dokumentation

ARTE 10:55 bis 11:50

Seit 43 Min.