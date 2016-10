Österreich 1 09:30 bis 09:45 Sonstiges Radiokolleg Beste Gefährten. Die Kulturgeschichte des Hundes (4) Merken Seit 35.000 Jahren ist der Mensch "auf den Hund gekommen": Wolfsähnliche Vierbeiner begleiteten die Jäger der Steinzeit auf ihren Streifzügen. Als die Menschen sesshaft wurden, selektierten sie die Hunde auf Zahmheit, verschiedene Rassen entstanden. Diese Hunderassen unterschieden sich nicht nur in Größe und Aussehen, auch in ihren Eigenschaften zeigte sich eine große Variationsbreite: Die Vierbeiner waren Abfallentsorger, bewachten Haus und Hof, sie hüteten Herden, jagten und kämpften. So gab es im 18. Jahrhundert in Wien "Hetztheater", in denen Menschen und Hunde Bären, Auerochsen oder Wildschweine hetzten. In der Umgangssprache kommt der Hund noch immer nicht gut weg: Man kennt den "Hundling", den "falschen Hund", den "Hundianer". Der "Kriegshund" hat eine lange Geschichte: Schon in der Antike gab es Berichte über Hunde im Kampf. In größerem Ausmaß wurden sie im 1. Weltkrieg eingesetzt: zu Meldediensten und Botengängen, als Stöberhunde, zum Zubringen von Munition wurden sie ins Gefecht geschickt, aber auch zum Bewachen von Gefangenen abgerichtet. Doch schon in der Antike gab es auch ihn - den Gesellschaftshund. Er war Prestigeobjekt und Zeitvertreib - und er wurde zum "besten Freund" des Menschen. In den Tierdichtungen des Mittelalters wurden die vierbeinigen Begleiter zu Symbolfiguren menschlicher Tugenden wie Treue, Wachsamkeit und Mut. Kaiser und Könige präsentierten sich mit ihren wertvollen Rassehunden, auch kleine Schoßhündchen gibt es seit langem. Die Aufwertung des Hundes prägt auch das 21. Jahrhundert. "Jede Kultur hat die Hunde, die sie verdient", sagt der Verhaltensforscher und Biologe Kurt Kotrschal. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 246 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 102 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 66 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:50 bis 09:40

Seit 46 Min.