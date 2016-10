RTL 9 16:25 bis 18:00 Sonstiges Un homme si parfait USA, CDN 2006 Merken Karen fait la connaissance de Denis lors d'une soirée et le revoit quelques jours plus tard. Elle accepte son invitation à dîner. Au fil des semaines, Karen se sent mal à l'aise avec cet homme, de plus en plus présent dans sa vie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kari Matchett (Karen) Peter Outerbridge (Dennis) Matthew Knight (Justin) Jonas Chernick (Alex) Tammy Isbell (Donna) Robert Benz (Detective Donnelly) Troy Skog (Lenny Eckhart) Originaltitel: Intimate Stranger Regie: Bert Kish Drehbuch: Michael Vickerman Musik: Rob Bry Anton