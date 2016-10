RTL 9 15:35 bis 16:25 Krimiserie Mick Brisgau Jamais deux sans trois ! D 2012 Merken Anja Friederich, l'auteur d'un bestseller sur "la vie à trois" et vivant elle-même avec deux hommes, a été retrouvée morte, empoisonnée par une bouteille de vin italien qui lui avait été envoyée par la poste. Mick et Andréas se retrouvent sur cette enquête légèrement troublés par Christine, une journaliste du service presse de la police que Ferchert leur a mis dans les pattes. Christine est chargée d'établir un portrait du fameux duo, devenu trio ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Michael "Mick" Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Robert Lohr (Roland Meisner) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Doris Schretzmayer (Karin Wannstedt) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Benjamin Karalic, Rebecca Mahnkopf Kamera: Stephan Wagner Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12