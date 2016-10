RTL 9 13:10 bis 14:45 Sonstiges Seule face à sa peur CDN 2008 Merken Etudiante à l'université, Cassie a subi un grave traumatisme à l'âge de sept ans : elle a été kidnappée et a passé deux jours enfermée dans une cave. Apprenant qu'un poste de gardien chargé de surveiller une forêt se libère, elle décide de postuler afin d'exorciser ses peurs. Hélas, arrivée sur place, elle constate que l'environnement est très hostile et ne ressemble en rien à ce qu'elle avait imaginé. Parviendra-t-elle à surmonter ses craintes et que lui réserve cet emploi - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clea DuVall (Cassie) Elizabeth Whitmere (Andrea) James A. Woods (Rhett) Victoria Sanchez (Sophie/Polly) Sean Tucker (Policier) Steffi Hagel (Cassie jeune) Anna-Marie Frances Lea (Femme étrange) Originaltitel: The Watch Regie: Jim Donovan Drehbuch: Ben Ripley Musik: Luc St. Pierre