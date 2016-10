Bayern 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges radioTexte am Donnerstag Ödön von Horváth: "Der ewige Spießer" (1/3) Merken Alfons Kobler hat zwar gerade ein schrottreifes Cabrio lukrativ verscherbelt, dennoch fehlt ihm für die unbeschwerte mittelfristige Perspektive die reiche Gattin. Deshalb bricht er mit dem Zug auf, durch halb Europa, um bei der Weltausstellung in Barcelona sein Glück zu versuchen. "Herr Kobler wird Paneuropäer" heißt der umfangreichste Abschnitt aus Horváths Roman "Der ewige Spießer", der 1929 spielt. Paneuropäer sein, ist gerade (vielleicht?) schick, aber Nationalist sein (vielleicht?) doch noch mehr. Kobler geht mit der Zeit, in der Wahl seiner Mittel ist er anpassungsfähig. Außerdem irgendwie treuherzig, opportunistisch, und dabei trägt er doch das Herz am rechten Fleck. Findet er. So wie die Leute, die er unterwegs trifft, alle auf der Flucht vor dem wirtschaftlichen Abstieg, geschwätzig, hypochondrisch, egoistisch (nach Horváths Definition: "Der Spießer ist bekanntlich ein hypochondrischer Egoist, und so trachtet er danach, sich überall feige anzupassen und jede neue Formulierung der Idee zu verfälschen, indem er sie sich aneignet.") Christian Lerch hat für die klassische Lesung Horváths Beobachtungen auf der Schwelle eines Epochenwechsels eingelesen. Und siehe da - sie sind immer noch aktuell. Zu hören am 6., 13. und 20. Oktober 2016 in den radioTexten am Donnerstag auf Bayern2, der klassischen Lesung. In Google-Kalender eintragen Moderation: Judith Heitkamp Gäste: Gäste: Christian Lerch (Es liest) Regie: Irene Schuck