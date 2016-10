Bayern 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges radioWissen am Nachmittag Herbst-Segen Der Apfel. Eine rotbackige Erfolgsgeschichte / Der Holunder. Symbolpflanze mit Heilwirkung / Das Kalenderblatt 06.10.1927: "The Jazz Singer" uraufgeführt. Von Christiane Neukirch Merken Der Apfel - Eine rotbackige Erfolgsgeschichte. Autorin: Yvonne Maier In Google-Kalender eintragen