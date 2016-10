Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Spielarten des Kapitalismus Von den Anfängen des Kapitalismus. Mit Webstühlen hat's begonnen / Die schöpferische Zerstörung des Kapitalismus. Josef Schumpeters Denken / Das Kalenderblatt 06.10.1927: "The Jazz Singer" uraufgeführt. Von Christiane Neukirch Merken Von den Anfängen des Kapitalismus - Mit Webstühlen hat's begonnen. Autor: Stefan Schmid. "Manche Finanzinvestoren fallen wie Heuschreckenschwärme über Unternehmen her, grasen sie ab und ziehen weiter. Gegen diese Form von Kapitalismus kämpfen wir." Mit diesen Worten eröffnete Franz Müntefering im Jahr 2005 ein neues Kapitel in der unendlichen Geschichte der Kapitalismuskritik, die auf Karl Marx zurückgeht. Er analysierte und kritisierte unter dem Eindruck der Industrialisierung die Ausbeutung der Arbeiter durch die Kapitalisten. Und er sagte den Tod des kapitalistischen Wirtschaftssystems voraus. Aber was ist eigentlich der "Kapitalismus" und wann hat er begonnen? Mit den Webstühlen? In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 245 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 101 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 65 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:50 bis 09:40

Seit 45 Min.