ATV 2 01:15 bis 03:35 Drama The Tree of Life USA 2011 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Jack wächst als ältester von drei Brüdern im Westen der USA auf. Seine Eltern vertreten grundverschiedene Positionen im Hinblick auf die Kindererziehung. Von seiner Mutter hat er die Fähigkeit geerbt, mit der Seele zu sehen und dadurch Liebe und Empathie zu entwickeln. Sein Vater hingegen glaubt, er müsse seine Kinder auf die Härte des Lebens vorbereiten. Jack ist hin und hergerissen zwischen seinen Eltern und ihren Idealen. Im Laufe seiner Kindheit wird Jack tatsächlich mit Krankheit, Leid und Tod konfrontiert, wodurch sich seine heile Kinderwelt verdunkelt und als Erwachsener fühlt sich Jack verloren. Er ist ständig auf der Suche nach einem festen Platz ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brad Pitt (Mr. O'Brien) Sean Penn (Jack O?Brien) Jessica Chastain (Mrs. O'Brien) Laramie Eppler (R. L. O?Brien) Tye Sheridan (Steve O?Brien) Fiona Shaw (Großmutter) Joanna Going (Jacks Ehefrau) Originaltitel: The Tree of Life Regie: Terrence Malick Drehbuch: Terrence Malick Kamera: Emmanuel Lubezki Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 12