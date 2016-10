ATV 2 23:00 bis 01:14 Drama Asphalt Cowboy USA 1969 Nach dem Roman von James Leo Herlihy 2016-10-06 03:35 20 40 60 80 100 Merken Der naive und gutaussehende Joe Buck möchte in New York ein neues Leben beginnen. Um Geld zu verdienen, will er gelangweilten Großstadtfrauen seinen Körper und Charme verkaufen. Doch sein Plan geht nicht auf und anstatt dem großen Glück ist er ziemlich bald pleite und wird ausgerechnet von dem Kleinganoven Ratso um seine letzten Dollar erleichtert. Doch Joe gibt nicht auf und begibt sich auf die Suche nach Ratso?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dustin Hoffman ("Ratso" Rizzo) Jon Voight (Joe Buck) Sylvia Miles (Cass) Brenda Vaccaro (Shirley) John McGiver (Mr. O'Daniel) Barnard Hughes (Towny) Ruth White (Sally Buck) Originaltitel: Midnight Cowboy Regie: John Schlesinger Drehbuch: Waldo Salt Kamera: Adam Holender Musik: Fred Neil Altersempfehlung: ab 16

