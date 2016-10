ATV 2 19:20 bis 20:15 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Blauer Mond USA 2004 2016-10-07 14:05 Stereo Merken Jordan und Garret finden in der Pathologie eine Leiche, die sie an die Opfer des Serienkillers Leviathan erinnert, der vor vier Jahren sein Unwesen trieb. Ein Fingerabdruck an der Leiche führt die Ermittler zu Gordon Kimball, der sich beim Verhör aber nicht in die Enge treiben lässt. Jordan und Nigel finden indessen heraus, dass der Mörder nur in Monaten tötet, in denen zweimal Vollmond ist. Beim ersten Vollmond tötet er, beim zweiten dem "blauen Mond" entsorgt er die Leiche. Sein Vorgehen spricht dafür, dass er noch ein Opfer bereits in seiner Gewalt hat. Doch Kimball kann fliehen, ehe Woody erfahren hat, wo er die Opfer festhält?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Det. Woody Hoyt) David Monahan (Det. Matt Seely) Camille Guaty (Det. Santana) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Allan Arkush Drehbuch: Scott Williams, Jon Cowan, Robert L. Rovner Kamera: John B. Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 16