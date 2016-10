ATV 22:55 bis 00:00 Abenteuerserie Da Vinci's Demons In den Fängen des Labyrinths USA, GB 2015 2016-10-06 02:35 Stereo Merken Leonardo befindet sich immer noch in der Gewalt des Labyrinths, deren teuflische Absichten sich inzwischen längst offenbart haben. Riario ist von Zweifeln geplagt und fragt sich, ob es ein Fehler war, Leonardo Carlos Händen zu überlassen. Der skrupellose Carlo und andere Mitglieder des Labyrinths foltern Leonardo und versuchen, den genialen Kopf zu einem der ihren zu machen. Leonardo wird daraufhin von furchtbaren Halluzinationen gequält, die eine zukünftige Welt zeigen, in der das Labyrinth an der Macht ist und er zurückgezogen mit seiner Familie lebt. Ist sein Widerstand wirklich stark genug oder raubt das Labyrinth Leonardo den Verstand?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Riley (Leonardo Da Vinci) Laura Haddock (Lucrezia Donati) Blake Ritson (Girolamo Riario) Gregg Chillin (Zoroaster) Lara Pulver (Clarice Orsini) James Faulkner (Pope Sixtus IV) Elliot Cowan (Lorenzo Medici) Originaltitel: Da Vinci's Demons Regie: Alex Pillai Drehbuch: Will Pascoe Kamera: Damian Bromley Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12