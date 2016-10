ATV 20:15 bis 21:05 Krimiserie Rizzoli & Isles Licht und Schatten USA 2015 2016-10-06 00:00 Stereo Merken Als Janes Team den Mord an Dylan Walsh untersucht, stellt sich heraus, dass der echte Dylan Walsh gerade in Los Angeles tot aufgefunden wurde. Um herauszufinden, wer ihr Bostoner Opfer in Wirklichkeit ist und warum es eine falsche Identität benutzt hat, reisen Jane und Maura nach Kalifornien. Dort gelingt es ihnen, ihr Opfer als Roger Parsons zu identifizieren, der früher in L.A. in Drogengeschäfte verwickelt war, aber nach dem Drogentod seiner Freundin versucht hatte auszusteigen. Während ihrer Ermittlungen muss Jane feststellen, dass sie selbst Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden ist. Der Verantwortliche hat ihre Konten und Kreditkarten gehackt und ist offenbar auch für das Feuer in ihrer Wohnung verantwortlich?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Idara Victor (Nina Holiday) Bruce McGill (Vince Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Michael Irby (Detective Oscar Acedo) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Mark Haber Drehbuch: Katie Wech Kamera: Peter B. Kowalski Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 275 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 80 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 75 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 70 Min.