ATV 19:32 bis 20:05 Comedyserie Two and a Half Men Eine falsche Bewegung, Zimbabwe! USA 2011 2016-10-07 16:55 Stereo Es weihnachtet in Malibu, und Walden und Zoey erwarten ihre Eltern zu den Feiertagen. Waldens Mutter Robin ist eine Primatenforscherin. Es stellt sich heraus, dass Walden bis zum vierten Lebensjahr mit einem Gorilla namens Magilla aufgewachsen war. Voller Wut darüber, dass ihn seine Mutter als Versuchskaninchen missbraucht hat, verlässt er das Haus. Wenig später steht er völlig betrunken vor Zoeys Tür, die gerade ihre aus England angereisten Eltern begrüßt hat. Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jane Carr (Sharon) Graham Patrick Martin (Eldridge) Jim Piddock (Edward) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Reo, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12