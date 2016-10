ATV 17:25 bis 17:55 Comedyserie Anger Management Charlie packt das schlechte Gewissen USA 2014 2016-10-07 13:40 Stereo Merken Charlie beginnt eine Affäre mit einer Tänzerin aus Seans Strip-Club. Als der Therapeut seiner neuen Bekanntschaft beiläufig von den Geschäftsideen seines Freundes erzählt, macht diese sie sich selbst zunutze, um Sean als Geschäftsführer des Clubs zu ersetzen. Überzeugt davon, dass sein Nachbar über die Gründe seiner Entlassung Bescheid weiß, lebt Charlie in Angst vor dessen Rache. Um die Lage abzuchecken, schickt er seine Therapiegruppe in den Club, was alles nur noch schlimmer macht?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Laura Bell Bundy (Dr. Jordan Denby) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Barry Corbin (Ed) Originaltitel: Anger Management Regie: Bob Koherr Drehbuch: Eric Weinberg Kamera: Hunt Hibler Altersempfehlung: ab 6