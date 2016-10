ATV 13:10 bis 13:40 Comedyserie King of Queens Folge: 190 Krise auf Bestellung USA 2006 Stereo Merken Carrie wundert sich, weil Doug trotz seines bevorstehenden 40. Geburtstags keine Anzeichen für eine Midlife-Crisis zeigt. Da sie deswegen sogar Deacon um Rat fragt, erzählt Deacon Doug davon. Doug spielt Carrie daraufhin eine Krise vor, um so zu erreichen, dass sie alle gemeinsam in den Freizeitpark fahren. Dort wartet auf ihn eine große Herausforderung: die Achterbahn "Goliath". Arthur lässt sich indessen von Deacon in einem Rollstuhl über das Gelände des Freizeitparks fahren, um an allen Kassen vorgelassen zu werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Erin Gibson (Woman in Line) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Litt, Michael J. Weithorn, Amy Gershwin Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar