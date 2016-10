NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Nasenbären im Dienste der Wissenschaft Nasenbären im Dienste der Wissenschaft / Schlaumeier Nasenbär / Neue Möbel fürs Haustiergehege / Nachwuchs bei den Pinguinen / Neuankömmlinge im Tropenaquarium / Festmahl für die Tamarine D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Nasenbären im Dienste der Wissenschaft: Ralf Günther weiß, wie schlau seine kleinen Nasenbären sind. Aber Biologiestudentin Franziska Zühl will ihre Intelligenz mit einem Experiment testen. Sie baut ein Kistenlabyrinth auf, in welchem sie Löwenkot versteckt. Trauen sich die Nasenbären trotzdem durch die Kisten? Die kleinen Südamerikaner beweisen der Studentin, dass sie die Nase vorn haben. Neue Möbel fürs Haustiergehege: Ein großer Tag für Familie Zebu, die Minischafe und Schwein Frauke, Thomas Feierabend hat neue Baumstämme für das Gehege bestellt. Zuerst müssen die neugierigen Tiere in ihre Ställe verschwinden, dann suchen Thomas und Baggerfahrer Tralli nach der optimalen Baumposition. Schließlich sollen sich die Kleinen im Haustiergehege genauso wohl fühlen wie die Großen. Nachwuchs bei den Pinguinen: Im Eismeerrevier sind kaum noch Pinguine zu sehen. Fast den ganzen Tag hocken die Damen und Herren im Felsen auf ihren Nestern: mit Erfolg. 13 kleine Pinguine sind schon geschlüpft und werden von Dirk Stutzki persönlich begrüßt. Die fleißigen Eltern bekommen außerdem "Elterngeld", eine Extraportion Fisch. Neuankömmlinge im Tropenaquarium: Noch sind die Handwerker in Hagenbecks neuer Attraktion nicht ganz fertig, aber täglich kommen neue Bewohner für das Tropenaquarium an. Nun setzt Thomas Kölpin zwei Tempelottern in ihr neues Zuhause. Diese Schlangen gehören zu den giftigsten der Welt: Da muss jeder Handgriff sitzen. Festmahl für die Tamarine: Sarah Kolbaum hat den kleinen Äffchen ihre Lieblingsleckereien mitgebracht: frische Früchte und Heuschrecken. Liebevoll bastelt sie daraus kleine Girlanden und dekoriert damit das Gehege der Kaiserschnurrbart-Tamarine. Doch die frechen Äffchen haben wenig Sinn für Deko und erst recht keine Tischmanieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.