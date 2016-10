sixx 03:15 bis 04:00 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Madame Greta USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Melinda soll für eine Frau dafür sorgen, dass Antiquitäten aus ihrem Haus verkauft werden. Melinda merkt schnell, warum die Dame das Haus so schnell wie möglich loswerden will: Ein Geist treibt dort sein Unwesen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Jamie Kennedy (Eli James) Christoph Sanders (Ned Banks) Camryn Manheim (Delia Banks) Connor Gibbs (Aiden Lucas) Deborah van Valkenburgh (Madame Greta) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Jefery Levy Drehbuch: John Gray, Mark B. Perry Kamera: Crescenzo Notarile Musik: Mark Snow

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 403 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 198 Min. Whores' Glory

Dokumentation

ARTE 01:20 bis 04:05

Seit 143 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 133 Min.