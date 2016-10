hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Hans Wolfgang Euler, "Eigensinniger Strafverteidiger" Merken Jeder, ob schuldig oder unschuldig angeklagt, hat das Recht, vor Gericht verteidigt zu werden. Man kann seinen Strafverteidiger selbst bestimmen oder sich einen Wahl- oder Pflichtverteidiger zur Seite stellen lassen. Hans Wolfgang Euler arbeitet seit 1979 als Strafverteidiger. Zu seinen Mandanten gehörten unter vielen anderen Verena Becker ("Buback-Prozeß"), Ernst August Prinz von Hannover und Rainer Körppen, der Entführer und Mörder des jüdischen Unternehmers Jakub Fiszman. Ist das Verhältnis zwischen Anwalt und Angeklagten ein mit Regeln und Paragraphen eng geschnürtes Korsett oder gibt es in dieser Beziehung auch Platz für Emotionen? Hans Wolfgang Euler erzählt im hr2-Doppelkopf über seine Arbeit, über Fälle, Mandanten und Prozesse. Gastgeberin ist Hanne Kulessa. In Google-Kalender eintragen Moderation: Hanne Kulessa