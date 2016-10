hr2 21:30 bis 22:30 Sonstiges Neue Musik Spiel mit fragilen Klängen. Die Komponistin Kaija Saariaho Merken Die 1952 in Helsinki geborene Komponistin Kaija Saariaho hat mehr als die Hälfte ihres Lebens in Paris verbracht, fühlt sich aber dennoch "sehr finnisch" und verortet ihre Wurzeln bei Jean Sibelius. Saariaho studierte unter anderem bei Brian Ferneyhough und Klaus Huber in Freiburg sowie am IRCAM in Paris computergestützte Komposition. Saariahos feingesponnene instrumentale und vokale Partituren sind durchaus konsensfähig. Einem breiteren Publikum wurde sie vor allem durch ihre Opern bekannt, deren erste "L'amour de loin" bei den Salzburger Festspielen 2000 zur Uraufführung kam und es mittlerweile in das eher konservative Repertoire der New Yorker MET geschafft hat. In Google-Kalender eintragen

