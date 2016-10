Sat.1 20:15 bis 21:10 Krimiserie Criminal Minds Der geheime Platz USA 2016 2016-10-06 00:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In St. Louis wird eine Polizeistreife auf die nur mit einem Nachthemd bekleidete 18-jährige Gina Bryant aufmerksam. Die junge Frau erzählt die erschütternde Geschichte von ihrer jahrelangen Gefangenschaft in einem Haus. Mit ihr waren noch zwei weitere Frauen in der Gewalt des Entführers. Das BAU-Team findet im beschriebenen Haus das zweite Opfer, doch vom Täter und der dritten Frau fehlt jede Spur In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Daniel Roebuck (Mike Thompson) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 275 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 80 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 75 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 70 Min.