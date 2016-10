3sat 04:00 bis 05:45 Drama Flug 93 F, GB, USA 2006 20 40 60 80 100 Merken Vier junge Araber beten in der Nacht vom 10. September 2001 um göttlichen Beistand für ihre Selbstmordmission, die sie am nächsten Tag durchführen werden. Vier verschiedene Terrorkommandos wollen Verkehrsflugzeuge kapern, um diese dann in symbolträchtige Gebäude in den USA krachen zu lassen. Die zu Filmbeginn gezeigten Islamisten haben Flug United Airlines 93 ausgewählt, der am Morgen des 11. Septembers 2001 mit einiger Verspätung vom Flughafen Newark, New Jersey, abhebt. Zielort ist San Francisco. An Bord befinden sich neben den vier Attentätern weitere 33 Flugpassagiere und sieben Besatzungsmitglieder. Das Wetter an diesem Morgen ist herrlich, und nichts deutet auf die sich anbahnende Katastrophe hin. Weder im Cockpit von United 93 noch im militärischen Northeast Air Defense Sector ahnt man etwas von der Gefahr. Auch die Flugleitzentralen von New York und Boston, von wo zwei jener drei Verkehrsmaschinen abheben, die später von den Highjackern in die beiden Türme des World Trade Center sowie ins Pentagon gelenkt werden, erwarten nicht mehr als einen routinemässig arbeitsreichen Tag. Dann allerdings erreichen die ersten Meldungen von Entführungen die Bodenkontrolle. In New York steht ein Turm des World Trade Center in Flammen. Man spricht davon, dass ein Flugzeug das Gebäude getroffen habe. Allmählich sehen die Verantwortlichen den Zusammenhang. Inzwischen haben die vier Terroristen Flug United 93 in ihre Gewalt gebracht. Als die fassungslosen Passagiere via Telefon über die Ereignisse in New York und Washington informiert werden, realisieren sie mit Schrecken, dass auch ihre Maschine auf dem Weg in den sicheren Tod ist. Als "fast unerträglich roh, schonungslos, mitreissend, brillant" beschrieb das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" den Film "United 93" des Briten Paul Greengrass. Anfängliche Befürchtungen, die Geschichte jener Maschine, deren Passagiere sich am 11. September 2001 gegen ihre Entführer zur Wehr setzten, könnte von Hollywood zu einem peinlichen Heldengedicht umgeschrieben werden, lösten sich nach der Premiere in allgemeine Begeisterung für den zurückhaltenden und gleichwohl eindringlichen Stil des Regisseurs auf. Der deutsche "Film-Dienst" meinte: "In einem hat Greengrass triumphiert: Er hat ein filmisches Mahnmal geschaffen, das dank seiner moralischen Enthaltsamkeit eine Projektionsfläche für die trauernde amerikanische Nation bietet und als solche auch angenommen wird." Paul Greengrass erzählt keine süffige Geschichte, er zeichnet auch keine vertieften Charaktere, keine Helden und keine Bösewichte, und er leitet keine Moral aus den Ereignissen ab. Er beschränkt sich auf eine dokumentarische Perspektive, deren Merkmale eine unruhig geführte Handkamera und die in Fragmente zersplitterte Wirklichkeit ist. Personell hat der Brite auf lauter unbekannte Schauspieler zurückgegriffen. In den Kontrollzentren zu sehen sind teilweise Akteure, die jene Rollen spielen, die sie am 11. September 2001 in Wirklichkeit innegehabt hatten. Aufsehen erregte die Erfahrung jenes Schauspielers, der im Film einen Terroristen spielt und später, wegen angeblicher Gefahr für die USA, keine Einreiseerlaubnis zur Premiere von "United 93" erhielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: J.J. Johnson (Captain Jason Dahl) Gary Commock (LeRoy Homer) Polly Adams (Deborah Welsh) Opal Alladin (CeeCee Lyles) Nancy McDoniel (Lorraine G. Bay) Starla Benford (Wanda Anita Green) Trish Gates (Sandra Bradshaw) Originaltitel: United 93 Regie: Paul Greengrass Drehbuch: Paul Greengrass Kamera: Barry Ackroyd Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 12