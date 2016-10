Bayern 4 19:05 bis 20:00 Sonstiges KlassikPlus Der Natur abgeschaut Merken Lange Spaziergänge in der Natur - für viele Menschen ein Muss, um ihre Gedanken zu ordnen. Komponisten haben sich dabei vielfach inspirieren lassen, schon seit dem Mittelalter imitieren sie Klänge der Natur. Clement Jannequin etwa lässt verschiedene Vögel in einem Chanson trillern, tschilpen und zwitschern, und Olivier Messiaen versuchte noch im 20. Jahrhundert, Vogelstimmen zu genau wie möglich in Noten zu übertragen. Doch nicht nur Tierlaute, auch Naturphänomene wie Sonnenaufgang, Gewitter oder Sturm findet man der Musik. Im 18. Jahrhunderts etwa bildete man ein Gewitter nicht nur durch besonders schnelle Notenwerte in der Partitur ab, man benutzte auch Donner-und Windmaschinen auf der Bühne, um dieses Naturphänomen so authentisch wie möglich hörbar zu machen. Gustav Mahler brauchte später keine zusätzlichen Maschinen mehr, damit der Beginn seiner ersten Sinfonie "wie ein Naturlaut" klingt. Ein kleiner Streifzug durch die Musikgeschichte zeigt, wie einfallsreich Komponisten waren, wenn es darum ging, Tiere zu imitieren oder Natur musikalisch darzustellen. In Google-Kalender eintragen