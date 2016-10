Silverline 06:20 bis 07:50 Thriller Legacy WAN, GB 2010 20 40 60 80 100 Merken Malcolm Gray, ein hochdekoriertes Mitglied einer Anti Terror-Einheit, hatte den Befehl mit seinem Einsatzkommando einen russischen Waffenhändler zur Strecke zu bringen. Der Einsatz misslang, Malcolm wurde gefangengenommen und brutal gefoltert. Jahre später: Malcolm vegetiert in einem schäbigen Apartment in Brooklyn vor sich hin, abgeschottet von der Aussenwelt. Selbstzweifel und Angstzustände treiben ihn allmählich in den Wahnsinn. Er ist besessen von dem Gedanken, daß sein Bruder, ein hochrangiger Politiker, der sich anschickt das Weisse Haus zu erobern, hinter einem Komplott steckt. Malcolm setzt alles daran seinen Bruder zu stoppen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Idris Elba (Malcolm Gray) William Hope (Mark Star) Monique Gabriela Curnen (Valentina Gray) Richard Brake (Scott O'Keefe) Clarke Peters (Ola Adenuga) Julian Wadham (Gregor Salenko) Gerald Kyd (Gustavo Helguerra) Originaltitel: Legacy Regie: Thomas Ikimi Drehbuch: Thomas Ikimi Musik: Mark Kilian Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 364 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 124 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 124 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 124 Min.