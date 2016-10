Super RTL 15:20 bis 15:45 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Wasserski! / "Gute Besserung!" / Der Ersatz-Papa / Ritterspiele F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Marina hat ihre Wasserski-Leidenschaft entdeckt. Sharko spielt das Boot, das Marina zieht. Und so gleitet sie über das Wasser. Zig will es ihr nachmachen und stellt sich ebenfalls auf Skier. Eine fatale Entscheidung. 2. Geschichte: Zig verletzt sich und jammert fürchterlich. Marina hat Mitleid, verkleidet sich als Krankenschwester und kommt zu ihm auf die Insel. Kaum hat sie Zig verarztet, schwimmt sie wieder davon. Zig jammert fortan nur noch, um Marina so immer wieder auf die Insel zu locken. 3. Geschichte: Bernie findet Hunderte von verlassener Krabben. Er nimmt sie alle auf und spielt Ersatzmama. Doch dann brechen die Krabben aus ihrem Gehege aus und verwüsten alles. Bernie hat mächtig was zu reparieren... 4. Geschichte: Zig und Bernie haben Langeweile und bauen eine Sandburg nach echtem Maßstab, welche sich perfekt für Ritterspiele eignet. Doch eine Burg ohne Prinzessin ist unpassend und so kämpfen Sharko und Zig um 'Prinzessin Marina'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6