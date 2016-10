puls 4 20:15 bis 00:05 Drama Titanic USA 1997 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei der Suche nach Schätzen an Bord des Wracks der Titanic stößt ein Abenteurer auf das Porträt des jungen Mädchens Rose, das einen wertvollen Diamanten trägt. Er stöbert Rose auf, die den Untergang 1912 überlebt hat. Sie erzählt ihm die Geschichte von ihrer tragischen Liebe zu dem armen Jack, den sie an Bord kennenlernte und der mit ihr das größte Schiffsunglück der Geschichte erlebte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Leonardo DiCaprio (Jack Dawson) Kate Winslet (Rose DeWitt Bukater) Billy Zane (Caledon ?Cal? Hockley) Kathy Bates (Margaret ?Molly? Brown) Frances Fisher (Ruth DeWitt Bukater) Bill Paxton (Brock Lovett) Bernard Hill (Kapitän Edward John Smith) Originaltitel: Titanic Regie: James Cameron Drehbuch: James Cameron Kamera: Russell Carpenter Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12

