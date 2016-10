ORF 1 10:10 bis 12:05 Komödie Julie & Julia USA 2009 Julie Powell / Julia Child, Alex Prud'homme Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bon appetit! - Ein echter Filmgenuss. Amy Adams ('Big Eyes', 'Amercian Hustle') avanciert Kochlöffel schwingend via Internet-Blog zum Star. Die dreifache Oscarpreisträgerin Meryl Streep ('Die Eiserne Lady', 'Into the Woods') erhielt für die Rolle der amerikanischen Kochpionierin Julia Child eine weitere Nominierung. Von Nora Ephron ('Schlaflos in Seattle', Drehbücher zu 'Harry & Sally', 'Silkwood') meisterhaft erzählte Verquickung zweier wahrer Geschichten. Paris, 1949. Botschafter-Gattin Julia Child beginnt sich aus Langeweile für die französische Küche zu interessieren. Nach einem Kurs an einer renommierten Kochschule sammelt sie in mühevoller Kleinarbeit 524 Rezepte, die sie mit Hilfe zweier Freundinnen in einem Kochbuch für Amerika veröffentlichen will. Im Jahr 2002 beschließt die Büroangestellte Julie Powell, alles aus dem Meisterwerk nachzukochen und stellt ihre Erfahrungen in einen Blog. Bald avanciert sie selbst zum Star, denn ihre Fangemeinde wächst stetig an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meryl Streep (Julia Child) Amy Adams (Julie Powell) Stanley Tucci (Paul Child) Chris Messina (Eric Powell) Linda Emond (Simone Beck) Jane Lynch (Dorothy McWilliams) Helen Carey (Louisette Bertholle) Originaltitel: Julie & Julia Regie: Nora Ephron Drehbuch: Nora Ephron Kamera: Stephen Goldblatt Musik: Alexandre Desplat

