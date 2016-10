N24 Doku 19:05 bis 20:15 Reportage Der Ozeanriese - Mit der Queen Mary 2 nach New York D 2004 Merken Dreimal so groß wie die Titanic, 345 Meter lang und 72 Meter hoch - die Queen Mary 2 gehört zu den ganz besonderen Passagierschiffen. Kapitän Paul Wright und seine 1.253 Besatzungsmitglieder sorgen dafür, dass es den 2.620 Passagieren auf den 13 Decks mit ihren 1.310 Kabinen während der siebentägigen Passage vom südenglischen Southhampton nach New York an nichts mangelt. Die N24-Reportage begleitet den Luxus-Liner bei seiner Fahrt über den Atlantik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Ozeanriese - Mit der "Queen Mary II" nach New York