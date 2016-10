Disney Channel 13:30 bis 14:00 Comedyserie Liv und Maddie Wer liebt wen? USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Während eines Dates zwischen Maddie und Josh verwechselt eine Reporterin Maddie mit Liv. Allerdings will Maddie nicht, dass Diggie davon aus dem Internet erfährt und bittet Liv, den Schein zu wahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Lucas Adams (Josh Willcox) Emmy Buckner (Liv 2) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Wendy Faraone Drehbuch: Danielle Hoover, David Monahan