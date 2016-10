ORF 3 01:05 bis 01:55 Diskussion Inside Brüssel Migration - wie geht es weiter? / Unvereinbarkeit - wer darf was? / US-Wahlkampf: Muss sich Europa fürchten? A 2016 Stereo 16:9 Merken Peter Fritz diskutiert mit einer Runde von hochkarätigen EU-Korrespondenten und Politikern jene Themen, die Europa bewegen. Die Diskussion liefert Einblicke in die spannendsten, aktuellen Themen der Woche aus europäischer Sicht. Was bedeuten die Entscheidungen auf EU-Ebene für die Welt, letztlich für jede Österreicherin, jeden Österreicher. Die Sendung gibt Antworten die zum Verständnis europäischer Themen aus österreichischer Sicht beitragen. EU Politik hautnah erlebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Fritz Gäste: Gäste: Othmar Karas (ÖVP), Ulrike Lunacek (Die Grünen), Peter Niedermüller (Sozialdemokraten, Ungarn), Richard Sulik (Freiheit und Solidarität, Slowakei) Originaltitel: Inside Brüssel