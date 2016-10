ORF 3 20:15 bis 21:05 Dokumentation Wilde Reise mit Erich Pröll Jagdkumpane - Wie der Hund auf den Menschen kam Jagdkumpane - Wie der Hund auf den Menschen kam A 2013 2016-10-06 01:55 Stereo Untertitel 16:9 Merken Es begann vor mehr als dreißigtausend Jahren. Früher als alle anderen Nutztiere wurde der Hund zum Haustier domestiziert. Der Mensch wollte den Hund, weil er ihm bei der Jagd helfen konnte - und vielfach hing das Überleben der Menschen tatsächlich vom gemeinsamen Jagdglück ab. Die Jagd hat also Hund und Mensch zusammengeschweißt. Und diese Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte. Doch nun soll der Hund seinen Jagdtrieb fast gänzlich ablegen und statt dessen Kind und Partner ersetzen. Der Hund tut, was seit Jahrtausenden von ihm erwartet wird: Er passt sich an - doch nicht immer ohne Zwischenfälle. Denn Hund sein, heißt Jäger sein! Eine Dokumentation von Ute Gebhardt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wilde Reise mit Erich Pröll

