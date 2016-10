ORF 2 00:05 bis 01:55 Krimi Mammon: Ursprung N 2014 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Erneut beschäftigt Enthüllungsjournalist Peter Verås ein mysteriöser Selbstmord, den er selbst mitansehen musste. Die Parallelen zum Tod seines Bruders sind frappant: Beide Männer waren führend in der Wirtschaft tätig, beide starben an einem 22. Oktober und beide scheint die Sorge um das Leben ihrer Kinder in den Suizid getrieben zu haben. Schon längst glaubt Verås nicht mehr an Zufall. Er wittert ein Komplott, das bis in höchste gesellschaftliche Kreise reicht. Eine Spur führt zum Milliardär Tom Lied, der in kurzer Zeit sein Vermögen quasi aus dem Nichts erwirtschaftet hat. (Dritter und letzter Teil am 13. Oktober, ORF2) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Øigarden (Peter Verås) Terje Strømdahl (Tore Verås) Ingjerd Egeberg (Eva Verås) Alexander T. Rosseland (Andreas Verås) Lena Kristin Ellingsen (Vibeke) Nils Ole Oftebro (Frank Mathiesen) Anna Bache-Wiig (Inger Marie) Originaltitel: Mammon Regie: Cecilie Mosli Drehbuch: Gjermund S. Eriksen Kamera: Jon Anton Brekne Musik: Martin Horntveth Altersempfehlung: ab 12