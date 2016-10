ORF 2 21:05 bis 22:00 Reportage Am Schauplatz Nachgefragt: Ausgetrunken A 2016 2016-10-06 01:55 Stereo 16:9 Merken Die Österreicher trinken gern und leider oft zu viel. Jeder zehnte Erwachsene ist Alkoholiker, so die Zahlen des Gesundheitsministeriums. Die meisten leben jahrelang mit ihrer Sucht und verbergen sie oft geschickt vor ihrer Umgebung. Bis sie an den Punkt kommen, wo nichts mehr geht. Bis sie sich eingestehen: "Ich bin krank und brauche Hilfe." Florian Berger hat für die" Schauplatz"-Reportage "Ausgetrunken" Betroffene bei ihrem Versuch begleitet, trocken zu werden. Den braven Familienvater Günter etwa, und den lebenslustigen Alexander. Den Entzug in der Klinik haben sie überstanden. Aber die eigentliche Prüfung würde die Rückkehr ins normale Leben sein. Würden sie es schaffen, nicht rückfällig zu werden? Ein Jahr später hat das "Schauplatz"-Team sie wieder besucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Am Schauplatz