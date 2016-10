ORF 2 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2546 D 2016 2016-10-07 11:00 Stereo 16:9 Neue Folge Merken Desirée isst bereits zum Frühstück Schokoladeneis, was von Charlotte nicht unbemerkt bleibt. Als es wegen Clara zu einer Auseinandersetzung zwischen Adrian und ihr kommt, wird ihr übel und schwindelig. Sie erinnert sich an Charlottes Verdacht und ist entsetzt, als ein Schwangerschaftstest positiv ausfällt - Melli schwebt im siebten Himmel, nachdem sich André zu ihr bekannt hat. Sie söhnt sich mit Alfons aus, doch der bleibt weiterhin skeptisch bezüglich André. Clara stellt resolut klar, dass sie Davids spontane Kussattacke sehr unpassend fand. Erst am Morgen darauf erfährt Clara, dass Tina ihren Kuss gesehen hat und sie versichert ihr, dass zwischen David und ihr nichts läuft. Michael droht Fabien damit, dass er in Deutschland bleiben muss, wenn sich seine schulischen Leistungen nicht bessern sollten. Zu Michaels großer Überraschung freut sich Fabien sehr über das Angebot, in Bichlheim zu bleiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Drehbuch: Thomas Kubisch, Gabriele Kosack