ORF 1 19:20 bis 19:45 Comedyserie The Big Bang Theory Juckreiz im Gehirn USA 2013 2016-10-07 16:00 Stereo Untertitel 16:9 Leonard fischt eine längst überfällige Leih-DVD aus seiner Rumpelkiste, die einst auf Sheldons Kundenkarte ausgeliehen wurde. Sheldon bleibt erstaunlich ruhig, stellt allerdings eine Bedingung: Bis Leonard die DVD zurückgegeben hat, muss er einen extrem kratzigen Wollpulli tragen. Das Problem: Die Videothek existiert nicht mehr ... Penny wäscht unterdessen Rajs Ex-Flamme Lucy den Kopf und löst damit eine verhängnisvolle Kettenreaktion aus. Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Eric Kaplan, Steve Holland, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver