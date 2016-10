ORF 1 17:30 bis 17:55 Trickserie Die Simpsons Wird Marge verrückt gemacht? USA 2000 Dolby Untertitel Merken Marge verhindert mit ihren guten Ratschlägen die Hochzeit von Becky und Otto. Becky zieht daraufhin bei den Simpsons ein. Die Familie mag die neue Mitbewohnerin sehr gerne. Nur Marge bekommt Paranoia. Sie fürchtet, Becky will ihr den Rang in der Familie streitig machen. Schließlich erleidet Marge einen Nervenzusammenbruch und muss in eine Heilanstalt gebracht werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Steven Dean Moore Drehbuch: Larry Doyle Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 6