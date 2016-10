ORF 1 15:20 bis 15:40 Comedyserie The Big Bang Theory Schnitzeljagd mit Nerds USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Gruppe beschließt, eine wissenschaftliche Schnitzeljagd zu veranstalten. Raj übernimmt dabei die Position des Spielemeisters. Um es ein bisschen spannender zu gestalten, werden neue ungewohnte Zweierteams gebildet. Doch niemand hat Lust, aufgrund ihres mangelnden Wissenschaftswissens mit Penny ein Team zu bilden. Während des Spiels entdecken Howard und Amy ungeahnte Gemeinsamkeiten, und Leonard muss sich mit Bernadettes Verhalten herumschlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Jim Reynolds, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver