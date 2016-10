ORF 1 05:10 bis 06:00 Familienserie Franklin & Bash Die schwarze Witwe USA 2011 Stereo 16:9 Merken Isabella Kaplowitz steht wegen Mordverdacht vor Gericht. Die ebenso schöne wie junge Frau soll ihren schwerreichen, älteren Mann getötet haben. Doch Isabella bleibt hartnäckig dabei, dass ihr Gatte während des Ehevollzugs an einem Herzinfarkt verstorben ist. Infeld ist mit Isabella befreundet und will sie vor Gericht verteidigen. Außerdem soll ihn Bash bei dem Fall unterstützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark-Paul Gosselaar (Peter Bash) Breckin Meyer (Jared Franklin) Reed Diamond (Damien Karp) Malcolm McDowell (Stanton Infeld) Dana Davis (Carmen Phillips) Kumail Nanjiani (Pindar Singh) Natalie Zea (Isabella Kaplowitz) Originaltitel: Franklin & Bash Regie: Jason Ensler Drehbuch: Jeff Rake, Kristi Korzec Kamera: Dennis Hall Musik: The Elements, John Robert Wood, John Mace

