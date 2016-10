BBC 11:30 bis 12:00 Sonstiges Artsnight Meg Rossoff on Art and the Unconscious Mind GB Merken Award-winning novelist Meg Rosoff explores the relationship between art and the unconscious mind as she attempts to unlock the secrets of the creative brain. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Artsnight

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 223 Min. Nachtcafé

Talkshow

3sat 10:15 bis 11:45

Seit 82 Min. Snooker

Sport

Eurosport 10:30 bis 12:00

Seit 67 Min. Der Jahrhundertprozess

Dokumentation

ARTE 10:55 bis 11:50

Seit 42 Min.