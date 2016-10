Zee.One 04:30 bis 06:30 Drama Der kleine Zizou IND 2008 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Xerxes ist zehn und besessen von seinem Idol Zinedine Zidane. Seit dem Tod seiner Mutter laufen die Dinge daheim nicht mehr so gut. Sein Vater Khodaiji versteigt sich mehr und mehr in seine religiösen Fantasien. Xerxes und sein Bruder Art halten sich daher vorzugsweise fern von daheim auf, am liebsten bei der Familie Presswala. Ausgerechnet deren Oberhaupt Boman Presswala, Herausgeber einer Zeitschrift, ist jedoch aufgrund seiner liberalen Weltanschauung Khodaijis Erzfeind. Zu allem Überfluss ist Art unsterblich in Liana, die Tochter der Presswalas, verliebt. Deren jüngerer Schwester wiederum ist es gar nicht recht, dass die zwei fremden Jungs so sehr die Aufmerksamkeit ihrer Eltern in Anspruch nehmen. Doch die Dinge werden erst richtig kompliziert, als Boman einen höhnischen Artikel über Khodaiji veröffentlicht und das einen riesigen, öffentlichen Aufruhr verursacht. Plötzlich erreicht der Konflikt der beiden Familien ungeahnte Ausmaße. Die namhafte Photographin Sooni Taraporevala steuerte zu ihrem Regiedebut nicht nur das Drehbuch bei, sondern verpflichtete auch gleich ihre Kinder Jahan und Iyanah Bativala für die beiden Rollen des Xerxes und der Liana. Auch Bollywood-Star John Abraham veredelt den Film mit einem kleinen Gastauftritt. Das einfühlsam erzählte Familiendrama gewann einen Silver Lotus bei den National Film Awards, dem indischen Gegenstück zu den Oscars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Abraham (Arjun) Sohrab Ardeshir (Cyrus II) Iyanah Bativala (Liana) Jahan Bativala (Xerxes) Kurush Deboo (Kurush) Tknow Francorsi (Tito) Originaltitel: Little Zizou Regie: Sooni Taraporevala Altersempfehlung: ab 6