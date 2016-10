Zee.One 02:45 bis 04:30 Liebesfilm Blinde Liebe in Prüfung IND 2006 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die blinde Durga lernt den aufrichtigen Rohit kennen, als dieser sie vor einem Sturz von der Klippe bewahrt. Bald verlieben sich die beiden ineinander, und Rohit hält um Durgas Hand an. Durga wünscht sich nichts sehnlicher, als Rohit einmal mit eigenen Augen zu sehen. Tatsächlich gelingt es Rohit einen Arzt ausfindig zu machen, der glaubt, Durgas Augenlicht zurückbringen zu können. Doch während Durga sich der Operation unterzieht, wird Rohit Opfer eines tödlichen Raubüberfalls. In der Schweiz wartet Durga auf Heilung und Linderung der Seelenqualen. Dort lernt sie den erfolgreichen Geschäftsmann Raj kennen. Auch er hat einen guten Freund verloren. Die gemeinsame Trauer bringt die beiden einander näher. Als Raj ihr schließlich einen Heiratsantrag macht, willigt Durga ein. Doch am Tag ihrer Verlobung geschieht etwas ganz und gar Unvorhergesehenes. Während der Dreharbeiten zu diesem gefühlvollen Liebesdrama verstarb Regisseur Bunty Soorma. Universal-Genie Vikram Bhatt erklärte sich bereit, den Film zu vollenden, verzichtete aber als Zeichen der Ehrerbietung Soorma gegenüber auf eine namentliche Nennung in Vor- und Abspann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arjun Rampal (Rohit 'Babu') Ameesha Patel (Durga) Bobby Deol (Raj) Anang Desai (Raj's Father) Beena Banerjee (Raj's Mother) Asha Sharma (Raj's Grandmother) Originaltitel: Humko Tumse Pyaar Hai Regie: Bunty Soorma Drehbuch: Vikaram Bhatt Kamera: Nirmal Jain Musik: Anand Raj Anand Altersempfehlung: ab 12

