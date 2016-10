Zee.One 00:45 bis 02:45 Krimi Kagaar IND 2003 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bhaskar, einen naiven Analphabeten vom Lande, verschlägt es auf der Suche nach seinem verschwundenen Bruder in die Millionenstadt Mumbai. Mit Hilfe des freundlichen Inspektors Gokhale gelingt es Bhaskar, ihn zu finden, doch tragischerweise nur im Leichenschauhaus. Gokhale hat Mitleid mit dem trauernden jungen Mann und hilft ihm, einen Job und eine Bleibe zu finden. Schließlich tritt Bhaskar in den Polizeidienst ein und macht dort eine erstaunliche Karriere. Seine Mutter vermittelt im die Hochzeit mit der schönen Aditi aus seinem Heimatdorf. Bhaskar wähnt sich bereits am Ziel seiner Träume. Da führt ihn sein neuer Fall auf die Spur des Auftragskillers Adi. Als Bhaskar ihm gegenübersteht, muss er feststellen, dass Adi kein geringerer als sein bester Freund aus Kindheitstagen ist. In seinen Erinnerungen gefangen, schafft es Bhaskar nicht, auf Adi zu schießen: Er entkommt durch Bhaskars Verschulden. Als die Geschichte ans Licht kommt, wird Bhaskar vom Dienst suspendiert. Eine nervenaufreibende interne Ermittlung gegen ihn beginnt. Kann Bhaskar dem Zerfall seines hart erarbeiteten Lebens entkommen, ohne daran zu zerbrechen? Packend gelingt es Kamera-Legende Manoj Gupta, dank echter Schauplätze und nur sparsamer Beleuchtung die Realität der Straßen Mumbais ungeschönt auf die Leinwand zu bringen. Das lebensnahe Cop-Drama basiert auf einer wahren Begebenheit und ist den mutigen Polizisten Mumbais gewidmet, die täglich versuchen, ihre Stadt ein Stück sicherer zu machen. Hauptdarsteller Amitabh Dayal liefert in seinem Schauspiel-Debut als Bhaskar eine beeindruckende Leistung ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Om Puri (Sub-Inspector Gokhle) Nandita Das (Aditi) Amitabh Dayal (Bhaskar Sarnaik) Anup Soni (Adi) Dinyar Tirandas (Rustom) Aditya Kotdar (Supporting Actor) Originaltitel: Kagaar: Life on the Edge Regie: N. Chandra Drehbuch: Sujit Sen Kamera: Rajkumar K Musik: Vishal Bhardwaj Altersempfehlung: ab 16