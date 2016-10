Zee.One 18:15 bis 20:15 Komödie Tanu Weds Manu Returns IND 2015 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vier Jahre nach ihrer Hochzeit hängt die Ehe von Tanu und Manu ziemlich durch. Auch die pflichtschuldig angetretene Eheberatung fruchtet nicht. Frustriert nutzt Tanu die Gelegenheit, ihre Freundin und ihr neugeborenes Baby in Indien zu besuchen, um ein wenig Abstand vom Eheleben zu gewinnen. Dort lernt sie Chintu kennen, einen äußerst charmanten Jurastudenten, der sich Hals über Kopf in Tanu verliebt. Mittlerweile ist auch Manu zu einer Vorlesung an der Universität von Delhi nach Indien gereist. Da steht plötzlich die junge Studentin Datto vor ihm, die Tanu wie ein Ei dem anderen gleicht. Manu ist von dem Mädchen fasziniert, besonders, nachdem ihn plötzlich ein Scheidungsgesuch von Tanu erreicht. Um Tanus Glück nicht im Wege zu stehen, willigt Manu ein. Er kann jedoch nicht ahnen, dass die Anfrage gar nicht von seiner Frau kommt, sondern von Chintu, der Tanu endlich für sich gewinnen will. Unterdessen reist Tanu erbost nach Delhi, um ihren Noch-Ehemann zur Rede zu stellen. Gut gelaunt nehmen die Darsteller des ersten Teils ihre Rollen in dieser turbulenten Fortsetzung des Komödienhits allesamt wieder auf. Hauptdarstellerin Kangana Ranaut tritt diesmal sogar zusätzlich zu ihrer Rolle als Tanu noch als deren Doppelgängering Datto auf. Wie schon sein Vorgänger, war der Film an den Kinokassen so erfolgreich, dass er seine Produktionskosten binnen drei Tagen wieder eingespielt hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kangana Ranaut (Tanuja 'Tanu' Trivedi / Kusum 'Datto' Kumari) Madhavan (Manoj 'Manu' Sharma) Jimmy Shergill (Raja Awasthi) Swara Bhaskar (Payal) Deepak Dobriyal (Pappi) Mohammed Zeeshan Ayyub (Chintu) Manu Rishi Chadha (Lawyer at court for divorce notice) Originaltitel: Tanu weds Manu returns Regie: Anand L. Rai Drehbuch: Himanshu Sharma Kamera: Chirantan Das Musik: Krsna Solo Altersempfehlung: ab 6